Preço da gasolina vai ter reajuste de 1,88% nesta terça

Petrobras anunciou novo aumento do combustível nas refinarias

A Petrobras vai reajustar em 1,88% o preço da gasolina comercializada nas refinarias nesta terça-feira (3). Com isso, o valor da gasolina A nas refinarias passará de R$ 1,9486 por litro para R$ 1,9854. No sábado, a petroleira havia aumentado em 1,16% o preço do combustível.



O reajuste é reflexo da nova política de preços que a estatal adota desde 3 de julho do ano passado. Pela nova metodologia, a empresa repassa ao mercado doméstico as variações nas cotações do barril do petróleo no mercado internacional e do dólar.



Nos últimos dias, a moeda dos EUA e o preço do petróleo têm registrado valorizações. Preocupações com uma guerra comercial vêm elevando a aversão ao risco dos investidores. Nem o acordo entre membros da Opep (Organização dos Países Produtores de Petróleo) e outros parceiros, como a Rússia, foi suficiente para aliviar a pressão sobre as cotações internacionais do petróleo.



O valor cobrado do diesel nas refinarias segue em R$ 2,0316 por litro desde 1º de junho, quando a estatal reduziu em R$ 0,07 o preço. O compromisso foi originado da greve dos caminhoneiros, iniciada no fim de maio. Uma das principais reivindicações da categoria era redução no preço do diesel.