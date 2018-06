Preço da gasolina vai subir 1,3% nesta quinta

A Petrobras vai aumentar o preço da gasolina em 1,3% nas refinarias a partir desta quinta-feira (28). O preço do litro do combustível aumentará R$ 0,02, passando de R$ 1,8783 para R$ 1,9027.

Apesar do reajuste, a gasolina acumula queda de R$ 0,06, ou seja, de 3,27% em junho. Na terça-feira, a estatal manteve inalterado preço do combustível.



O diesel segue congelado em R$ 2,0316 por litro desde 1º de junho, quando a empresa reduziu em R$ 0,07 o preço. O compromisso foi originado da greve dos caminhoneiros, iniciada no fim de maio. Uma das principais reivindicações da categoria era redução no preço do diesel.



Desde 3 de julho do ano passado, a Petrobras adota uma nova política de reajuste de preços, que repassa, quase que diariamente, para os preços no mercado interno as variações nas cotações do petróleo no mercado internacional e do câmbio.