Preço da cesta básica cai em 19 capitais; veja variação em julho

Com as quedas de preço do tomate, batata, banana e carne, o preço da cesta básica em 19 capitais do país recuou em julho. Apenas Goiânia apresentou alta no custo dos alimentos essenciais em julho, de acordo com o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).



As maiores quedas ocorreram em Cuiabá (-8,67%), São Luís (-6,14%), Brasília (-5,49%), Belém (-5,38%), Rio de Janeiro (-5,32%) e Curitiba (-5,12%). Em São Paulo, a redução foi de 3,15% e no Recife, de 2,39%.



O preço do tomate caiu em todas as capitais, com as quedas mais expressivas em Cuiabá (-51,02%), Brasília (-30%) e Rio de Janeiro (-29,45%). Em 12 meses, apenas Manaus (7,69%) e Recife (0,26%) registraram elevação. O aumento da temperatura amadureceu o fruto e elevou a oferta, fazendo o preço cair no varejo.

A batata, pesquisada na região Centro-Sul, apresentou queda de preço em todas as cidades pesquisadas, entre -40,76% em Cuiabá, e -4,03%, em Goiânia. Em 12 meses, com exceção de Florianópolis (-2,47%), todas as cidades mostraram elevação, sendo que a mais expressiva ocorreu em Belo Horizonte (32,20%). A maior oferta, devido aos resultados da colheita, reduziu o preço no varejo.

O preço da banana prata e nanica caiu em 19 capitais, de -14,52% em Salvador a -0,48% em Florianópolis. A única alta ocorreu em Brasília (0,9%). Em 12 meses, houve queda em 16 cidades, sendo a mais expressiva em Salvador (-27,24%). Quatro cidades tiveram elevação no valor, com destaque para Manaus (8,49%). O aumento da oferta, principalmente da banana prata, diminuiu o preço médio no varejo.

O quilo da carne bovina de primeira diminuiu em 15 capitais. As taxas negativas oscilaram entre -4,88%, no Rio de Janeiro e -0,42%, em Natal. Em 12 meses, foram registradas quedas em Florianópolis (-2,67%), Goiânia (-2,38%), Campo Grande (-0,76%) e Belém (-0,63%). A fraca demanda, tanto interna quanto externa, reduziu o preço da carne no varejo.



Cesta básica x salário mínimo

Segundo cálculos do Dieese, com base no preço da cesta básica, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria equivaler a R$ 3.674,77, ou 3,85 vezes o salário mínimo nacional, de R$ 954.



Em junho, tinha sido estimado em R$ 3.804,06, ou 3,99 vezes o piso mínimo do país. Em julho de 2017, o mínimo necessário era equivalente a R$ 3.810,36, ou 4,07 vezes o salário mínimo nacional daquele ano, correspondente a R$ 937.



Confira o valor da cesta básica por capital e a variação no mês passado:



Valor da cesta (R$) Variação em julho

São Paulo 437,42 -3,15%

Porto Alegre 435,02 -3,93%

Rio de Janeiro 421,89 -5,32%

Florianópolis 415,27 -2,36%

Vitória 406,43 -1,76%

Curitiba 391,32 -5,12%

Brasília 390,34 -5,49%

Cuiabá 388,43 -8,67%

Fortaleza 379,26 -3,34%

Campo Grande 370,59 -2,52%

Goiânia 366,38 0,16%

Belo Horizonte 363,28 -2,85%

Belém 361,11 -5,38%

Manaus 355,17 -3,46%

Recife 347,43 -2,39%

João Pessoa 347,15 -0,76%

Aracaju 344,89 -1,33%

Natal 341,09 -2,85%

São Luís 336,67 -6,14%

Salvador 321,62 -3,42%