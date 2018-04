Pré-sal: interesse em licitação bate recorde

Segundo a ANP, 16 petroleiras querem participar da 4ª rodada de leilão de blocos petrolíferos, que ocorrerá em 7 de junho

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) informou que 16 petroleiras manifestaram interesse em participar da 4ª rodada de licitação de blocos de petróleo do pré-sal, que está marcada para o dia 7 de junho.



O número, segundo o órgão regulador, é recorde para uma licitação sob o regime de partilha, que tem novas regras. Antes, a Petrobras era obrigada a ser a controladora de todas as áreas do pré-sal, com participação mínima de 30% nos consórcios formados para a exploração, obrigatoriedade que caiu.



A rodada ofertará, ao todo, quatro áreas: Itaimbezinho, Três Marias, Dois Irmãos e Uirapuru, no pré-sal das bacias de Campos (Rio de Janeiro) e Santos (SP).



Os quatro blocos devem gerar uma arrecadação de R$ 3,2 bilhões. Nas licitações sob o regime de partilha da produção, as empresas vencedoras são as que oferecem, a partir de um percentual mínimo fixado no edital, a maior parcela de produção destinada à União (o excedente em óleo). Os bônus de assinatura, também determinados no edital, são fixos.