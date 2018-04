Prato feito caseiro sai por R$ 7,58

É o preço em janeiro da tradicional refeição, mas feita com ingredientes comprados em supermercados; em um ano, PF ficou 8,5% mais barato, diz GfK

Em janeiro, o brasileiro pagou, em média, R$ 7,58 para confecionar em casa um prato feito (o chamado PF). O valor, calculado pela consultoria GfK, inclui os ingredientes que compõem o tradicional comercial–arroz, feijão, algum tipo de carne (bife, frango, linguiça calabresa, filé de peixe ou mesmo ovo), salada (tomate) e batatas fritas–, mas com ingredientes comprados em supermercados.



O PF saiu mais caro para quem mora na região Norte: R$ 9,72; o Sudeste tem o preço mais baixo:R$ 6,64.



Em um ano, o prato típico no país ficou, na média, 8,50% mais barato, devido à deflação do feijão (-39,2%), do arroz (-20,2%) e das carnes. O frango, por exemplo, teve queda de 10,7%.



Para o resto do ano, porém, a consultoria vê o custo do comercial a subir mais que a inflação em todas as regiões do país. Segundo Marco Aurélio Lima, diretor da GfK, a alta deve ocorrer por conta do esperado aumento do arroz, feijão e óleo de soja, além do preço de todos os tipos de carne.



"O prato feito do brasileiro deve subir um pouco acima da inflação, muito puxado por uma recuperação nos preços das carnes, que também registraram quedas acentuadas em 2017", afirmou Lima.