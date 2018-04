Poupança tem maior captação para março desde 2013

Depois de dois meses no vermelho, a caderneta de poupança voltou ao azul e somou captação líquida (depósitos menos saques) de R$ 3,977 bilhões. Trata-se do melhor desempenho para o mês desde 2013, informou nesta quinta-feira (5) o Banco Central (BC).

No primeiro bimestre, a caderneta havia perdido R$ 5,9 bilhões. Normalmente, as famílias recorrem às economias feitas para pagar as contas de início do ano como impostos, material escolar e gastos com as férias. Por isso, no ano, a aplicação ainda tem um saque líquido de R$ 1,9 bilhão. Apesar do resultado estar no campo negativo, é o melhor desde 2014.

Em todo o ano passado, os depósitos superaram os saques em R$ 17,12 bilhões na tradicional modalidade de investimentos.

Com a queda dos juros e a inflação baixa, a poupança tem queda em seu ganho, mas volta a ser mais atrativa para pequenos poupadores, que têm de pagar altas taxas de administração quando guardam dinheiro em fundos de investimento. Além disso, sobre a aplicação não incide imposto de renda.