Poupança tem a melhor abril em cinco anos

Segundo o BC, depósitos superaram os saques em R$ 1,23 bilhão no mês passado

Pelo segundo mês seguido, a caderneta de poupança voltou a ter mais depósitos do que saques. Segundo o Banco Central (BC), a captação líquida (depósitos menos retiradas) foi de R$ 1,23 bilhão, o melhor desempenho para o mês de abril desde 2013.

No primeiro bimestre, porém, a caderneta de poupança perdeu R$ 5,9 bilhões. Normalmente, as famílias recorrem às economias feitas para pagar as contas de início do ano como impostos, material escolar e gastos com as férias. Mesmo com o resultado positivo de março e abril, a aplicação mais popular ainda acumula uma saída líquida de R$ 694 milhões no acumulado do ano.