Poupança cresce 60% e tem melhor julho desde 2014

De acordo com o BC, depósitos superaram saques em R$ 3,748 bilhões no mês passado

A caderneta de poupança teve captação líquida (depósitos menos retiradas) de R$ 3,748 bilhões em julho, uma alta de 60% em relação a igual período do ano passado, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (6) pelo Banco Central (BC).



Trata-se do maior saldo para julho desde 2014 e o quinto mês consecutivo de resultado positivo da aplicação financeira mais popular do país. No ano, a poupança acumula uma captação líquida de R$ 11,097 bilhões, também o melhor resultado dos últimos quatro anos.



A caderneta tem recuperado terreno desde o ano passado, favorecida pela redução da taxa básica de juros, Selic, que reduziu a competitividade de outras aplicações conservadoras.



Em 2017, a poupança, que é isenta do Imposto de Renda (IR), fechou o ano com ingresso líquido de R$ 17,126 bilhões, após registrar um saque de R$ 40,701 bilhões em 2016.