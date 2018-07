Poupança capta menos em junho, mas tem melhor semestre em 4 anos

Depósitos superaram saques em R$ 5,639 bilhões no mês passado, 7,4% abaixo do registrado um ano antes; nos seis primeiros meses de 2018, aplicação atraiu R$ 7,3 bilhões

A caderneta de poupança ficou no azul pelo quarto mês seguido em junho, tendo captado R$ 5,6 bilhões, informou o Banco Central (BC) nesta quinta-feira (5). O resultado é 7,4% menor que o registrado um ano antes, mas, no primeiro semestre, a aplicação financeira mais popular do país atraiu R$ 7,35 bilhões, o melhor saldo desde 2014, quando a captação positiva foi de R$ 9,6 bilhões.



Em janeiro e fevereiro, os saques da poupança foram superiores aos depósitos. Nos primeiros seis meses do ano passado, os saques da poupança foram superiores aos depósitos, em R$ 12,3 bilhões.



Atualmente, os brasileiros guardam R$ 749 bilhões na aplicação financeira mais popular do país, o maior valor da história.