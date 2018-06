Postos culpam distribuidoras por não repassarem desconto de R$ 0,46 no diesel

"Vamos denunciar essas distribuidoras para o Procon, sem sombra de dúvidas, mas o dono do posto ficou numa situação esquisita, o governo disse que tem que baixar R$ 0,46, ele não recebe com esse desconto, quem assume esse prejuízo?", disse Gouveia, sem citar as distribuidoras que não repassaram o desconto.

Na sexta-feira (1), o governo publicou portaria

que traz as punições caso os postos não repassem o corte no preço do diesel bancado pela União e pela redução de impostos. Eles podem levar multas de até R$ 9,4 milhões e até perder o alvará.





A associação acrescenta que "quando a redução na refinaria for repassada para as bombas, os Estados passarão a aferir um preço de base de cálculo do ICMS menor, e a partir daí o imposto começará a baixar, permitindo que o desconto fique maior, chegando nos R$ 0,46 centavos ou até mesmo superando". Os Estados aferem o preço base a cada 15 dias e, até o momento, o Estado de São Paulo já antecipou uma redução no preço base do ICMS, possibilitando que as distribuidoras associadas da Plural faturem o diesel com R$ 0,46 de desconto.

A Associação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis, Lubrificantes, Logística e Conveniência (Plural) afirmou, em nota, que suas associadas em todo o país já estão faturando desde 1º de junho o litro do diesel com desconto de R$ 0,41, sendo este o valor máximo de desconto possível no momento."O desconto dado pelo governo de R$ 0, 46 é aplicado sobre 1 litro de óleo diesel mineral que sai da refinaria, enquanto o diesel vendido aos postos leva 900 ml desse produto e outros 100 ml de biocombustível. Ou seja, por uma conta elementar, o desconto deve ser proporcional, resultando em R$ 0,41", informa a nota dos representantes das distribuidoras.*Com Agência Brasil