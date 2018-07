Portabilidade da conta-salário ficará mais fácil

A partir deste domingo (1), trabalhador poderá transferir os recursos para contas fora de bancos, como fintechs; nova instituição pode solicitar a transferência, como já acontece na telefonia

A partir deste domingo (1), o trabalhador poderá transferir seu salário automaticamente para uma conta não bancária. Antes, a operação só era permitida de banco para banco. Além disso, a portabilidade da conta-salário pode ser realizada também pela instituição que vai receber o recurso, como no modelo de portabilidade telefônica. A mudança não terá custo para o cliente.



As novas regras foram aprovadas em resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) em fevereiro e entram em vigor agora.



A nova instituição poderá ser até uma start-up financeira (a chamada fintech) que ofereça conta de pagamentos e cartão pré-pagos, como Nubank e Mercado Pago, ou serviços como PayPal e PagSeguro. Tudo deve ser concluído em cinco dias.



A portabilidade da conta-salário existe desde 2006, mas só podia ser feita para conta de depósito tradicional.



Nas regras definidas, a instituição financeira ou instituição de pagamento que irá receber os recursos transferidos da conta-salário precisará, além de obter manifestação da vontade do cliente, confirmar e garantir a sua identidade, a legitimidade da solicitação, bem como a autenticidade das informações exigidas.



A conta-salário é uma conta aberta por iniciativa e solicitação do empregador, em nome do empregado, para efetuar o pagamento de salários, aposentadorias e similares. Apenas o empregador pode fazer depósitos, e o empregado conta com isenção de tarifas em relação a serviços como fornecimento de cartão magnético para movimentação, limite de cinco saques a cada crédito, duas consultas de saldo e dois extratos por mês, além da transferência gratuita para outras contas, que é justamente a portabilidade salarial.