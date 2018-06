Por greve, produção de veículos desaba 20%; efeitos podem durar até três meses

Indústria automotiva produziu 212,3 mil unidades em maio, interrompendo ciclo de 18 meses de alta; paralisação levou à queda de 7% nas vendas e recuo de 17,3% nas exportações

A produção brasileira de veículos em maio despencou 20,2% sobre abril e 15,3% ante maio de 2017, após 18 meses de alta anual, impactada pela greve de caminhoneiros, que obrigou o setor a paralisar suas atividades durante vários dias no final do mês passado, informou a Anfavea (que representa as montadoras no país) nesta quarta-feira (6).



Segundo a entidade, as fabricantes estimam o retorno à normalidade de suas linhas de montagem somente em dois a três meses.



"Durante a greve, perdemos de 70 mil a 80 mil unidades em produção", afirmou Antonio Megale, presidente da Anfavea.



"Todas as fábricas voltaram a operar na segunda-feira (4), se não totalmente, ao menos parcialmente", disse o dirigente.



A indústria produziu 212,3 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus em maio, acumulando nos primeiros cinco meses do ano 1,178 milhão de veículos montados.



Na comparação anual, a produção de carros caiu 14% e a de comerciais leves teve retração de 28%. O segmento de caminhões teve queda de 2% e o ônibus teve baixa de 14%.

"O movimento grevista interrompeu uma sequência de crescimento que vínhamos tendo", disse Megale.



Megale estima que a retomada da produção nas montadoras do país–que tiveram problemas de abastecimento de componentes e autopeças durante a greve – terá ainda efeito nos números de junho, uma vez que a operação de algumas unidades não foi completamente normalizada.



O executivo avalia a possibilidade de aumento do número de turnos de trabalho em algumas fábricas caso haja aumento das vendas. "Se o mercado demandar podemos recuperar", afirmou.





Vendas

As vendas de veículos novos recuaram 7,1% na comparação mensal para 201,9 mil unidades em maio, impactadas também pela greve dos caminhoneiros. Em relação a maio do ano passado, as vendas subiram 3,2%.