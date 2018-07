Por 'fake news', WhatsApp passa a sinalizar mensagens encaminhadas

Aplicativo passará a avisar quando uma mensagem recebida veio de outra conversa em uma tentativa de evitar a disseminação de boatos

O Whatsapp anunciou que, a partir desta terça-feira (10), todos os usuários do aplicativo terão acesso ao recurso que avisa quando uma mensagem recebida foi encaminhada de outra conversa.



A ferramenta vem em meio a tentativas de evitar a disseminação de boatos depois que pessoas foram mortas na Índia após acusações falsas circularem pelo aplicativo de mensagens. Depois dos incidentes, a ferramenta de aviso de encaminhamento já vinha sendo testada.



O aviso virá com uma etiqueta com a palavra "encaminhada" ao lado de uma seta no início da mensagem.



Segundo o Whatsapp, a indicação de que uma mensagem foi encaminhada "ajudará a determinar se um amigo ou familiar realmente escreveu a mensagem que enviou ou se a mesma veio originalmente de outra pessoa".



A nova função está disponível para todos os usuários do serviço com a atualização mais recente do app.