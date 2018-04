Por 5G, T-Mobile e Sprint anunciam fusão nos EUA

A T-Mobile acertou a compra da rival Sprint neste domingo (29) por US$ 26 bilhões em um acordo de fusão para criar um novo grupo capaz de desenvolver uma rede de telefonia móvel ultra-rápida 5G.

O anúncio põe fim a meses de especulações sobre uma aproximação entre as duas empresas de celular, a terceira e quarta maiores de telefonia móvel, que contam com cerca de 127 milhões de usuários nos EUA e poderiam rivalizar com os gigantes do setor como Verizon e AT&T.

Em um comunicado, ambos os grupos destacaram que esta fusão deve acelerar seu crescimento na área do 5G, o que permitiria o desenvolvimento do uso da internet móvel por meio de objetos conectados.

"A companhia levará o nome de T-Mobile e será um ator dominante no setor da telefonia móvel, do vídeo e da internet banda-larga nos EUA", afirmaram em comunicado, destacando que as sinergias resultantes da fusão devem chegar a US$ 6 bilhões.



O presidente executivo da T-Mobile nos EUA, John Legere, dirigirá a nova empresa. A operadora alemã Deutsche Telekom, dona de 42% das ações da empresa combinada, será a controladora da operadora e poderá indicar nove dos 14 diretores

Esta fusão representa também um novo sucesso para Masayoshi Son, presidente executivo do grupo japonês de tele comunicações Softbank e acionista majoritário da Sprint, quem multiplica seus investimentos no setor de novas tecnologias e internet.



*Com France Press