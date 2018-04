Polícia investiga quebra de vidros em raia olímpica da USP

Ao menos sete painéis de muro quebraram em menos de um mês

A Polícia Civil investiga as possíveis causas da quebra dos painéis instalados na raia olímpica da USP (Universidade de São Paulo). Os muros de vidro começaram a ser instalado em fevereiro deste ano para separar a Cidade Universitária e a Marginal Pinheiros. Antes, a separação era feita por uma parede de concreto.



Na manhã desta quarta-feira (24), mais três painéis amanheceram quebrados.



O Instituto de Criminalística deve realizar uma perícia no local onde os painéis quebraram. As hipóteses investigadas pelo 93º Distrito Policial (DP), no Jaguaré, são falha no projeto, vandalismo e defeito no material.



Quando estiver totalmente concluída, a parede terá 2,2 km de extensão e quatro de altura, com vidros de 10 milímetros de espessura e película de proteção. A estrutura irá substituir todo o muro de concreto que cercava a raia olímpica.