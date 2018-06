Placar parcial de julgamento bilionário volta a apontar empate entre Petrobras e empregados

No julgamento da ação trabalhista de R$ 17 bilhões no TST, 11 ministros votaram a favor da estatal; e 11 pela tese dos funcionários; votação será decidida por maioria simples de 25 ministros

O julgamento da maior ação trabalhista da Petrobras no plenário do Tribunal Superior do Trabalho (TST) já conta com 22 votos, sendo 11 votos a favor da empresa e 11 pela tese dos empregados.



A votação será com os 25 ministros do plenário e será decidida por maioria simples. Ou seja, seriam necessários 13 votos para determinar o resultado, caso seja mantido o atual quórum.



No julgamento, os funcionários exigem um novo cálculo de complementos dos salários. Uma eventual derrota da estatal pode levá-la a desembolsar R$ 17 bilhões para corrigir as remunerações de 51 mil empregados, entre ativos e aposentados.



A discussão reúne sete mil ações individuais e 47 coletivas movidas por trabalhadores, envolvendo cerca de 20 entidades sindicais. Questiona-se a fórmula de cálculo do complemento da Remuneração Mínima de Nível e Regime (RMNR), estabelecida em acordo coletivo, 11 anos atrás.



O pleno é formado por 27 ministros, mas um dos ministros está impedido e uma vaga está aberta.