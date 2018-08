PIS/Pasep: Correntistas do BB e da Caixa vão receber abono nesta quarta

Correntistas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal que contribuíram para o PIS/Pasep de 1971 até 4 de outubro de 1988, e que ainda não resgataram todo o saldo, vão receber os recursos em suas contas nesta quarta-feira (8).





De 14 de agosto a 28 de setembro, o pagamento estará disponível para todos os demais cotistas que têm direito ao saque do benefício.A Caixa é responsável pelo pagamento dos recursos do PIS, que corresponde a 80% do total, e o Banco do Brasil, pelo pagamento dos recursos do Pasep.

A liberação extraordinária foi decidida pelo governo Temer para incentivar o consumo e ajudar na recuperação da economia.



Ao todo, 57 milhões de pessoas devem ser beneficiadas pela decisão que consta em Medida Provisória aprovada pelo Senado em maio e sancionada pelo presidente Michel Temer em junho. Antes só podiam sacar o dinheiro os beneficiários com idade a partir de 60 anos.



Como consultar

O trabalhador pode conferir no site da Caixa, se for trabalhador da iniciativa privada, ou no site do Banco do Brasil, se for servidor público, se tem saldo do PIS ou do Pasep a receber, informando o CPF e a data de nascimento.



Na Caixa, a consulta também pode ser feita pelo telefone 0800-7260-207 ou nos caixas eletrônicos, com o Cartão do Cidadão.



Quem tem direito

Desde 18 de junho está liberado temporariamente o saque das cotas do fundo PIS/Pasep para quem tem 57 anos ou mais e trabalhou entre 1971 e 3 de outubro de 1988. O saque ficou suspenso em julho e voltará neste quarta (8) para quem tem conta na Caixa ou no Banco do Brasil e dia 14 para os demais. A partir de então, todos que têm dinheiro no fundo poderão sacar, independentemente da idade.



Quem esperou por agosto para retirar os recursos receberá um ganho 8,97% maior.