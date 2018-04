Pinterest tem recurso que auxilia pessoas com deficiências visuais

não importando o grau de visão do usuário ou tipos de daltonismo. Entre os novos recursos, estão: o Entre os novos recursos, estão: o

Indicadores de foco claros para que pessoas com visão e mobilidade reduzidas possam navegar pelo Pinterest sem um mouse ou painel tátil.



Suporte com leitor de tela para que pessoas com perda de visão total ou parcial possa receber comentários por voz.



As alterações estão disponíveis globalmente no aplicativo do Pinterest para iOS e no website.

O Pinterest anunciou nesta quarta-feira (25), mudanças no seu aplicativo e website que vão facilitar a vida do usuário com deficiência visual. A ferramenta, que é usada para descobertas visuais, procura formas de deixar a navegação mais fácil,para que, independentemente se os recursos de acessibilidade estiverem ativados, os textos sejam fáceis de ler contra um fundo colorido.para que a informação fique clara à primeira vista. Pinterest também habilitou suporte para fontes dinâmicas, assim você pode usar a ferramenta de acessibilidade padrão para mudar o tamanho do texto para o que for melhor para você.