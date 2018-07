PIB registra queda de 1% no trimestre encerrado em maio

Referência é o trimestre terminado em abril; valor, no entanto, mostra crescimento de 0,5% em comparação ao mesmo trimestre de 2017

De acordo com dados divulgados nesta terça-feira (24), pela FGV (Fundação Getulio Vargas), o PIB teve queda de 1% no trimestre encerrado em maio deste ano na comparação com o trimestre anterior, encerrado em fevereiro.



O valor, no entanto, representa um aumento de 0,5% se comparado ao mesmo período de 2017.



Ao considerar apenas o mês de maio, o PIB apresenta queda de 1,5% na comparação com o mês anterior e 1,8% na comparação com maio do ano passado.



Os três setores produtivos – agropecuária, indústria e serviços – registraram queda do trimestre finalizado em fevereiro em relação ao trimestre encerrado em maio. A área de indústria recuou 2,3%, desempenho puxado pela indústria da transformação (4,1%) e a construção (1,1%). A extrativa mineral teve alta de 1,8% e a produção de eletricidade, de 0,3%.

A agropecuária recuou 1,3% e os serviços, 0,1%. No setor de serviços, os piores desempenhos ficaram com os segmentos de transporte (5,3%) e comércio (2,2%).



*Com informações da Agência Brasil