Petróleo supera US$ 70 pela 1ª vez desde 2014; preço da gasolina deve subir mais

O petróleo superou os US$ 70 pela primeira vez em três anos durante a sessão desta segunda-feira (7) em Nova York, estimulado pela expectativa de sanções americanas contra o Irã.

O barril de petróleo tipo "light sweet crude" (WTI) para entrega em junho ganhava US$ 1,02 , a US$ 70,74 na tarde desta segunda, seu melhor preço desde o fim de 2014.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para julho avançava US$ 1,02 e custava US$ 76,15. Essa também é sua melhor cotação em três anos e meio.

O risco sobre a oferta tem crescido diante da expectativa de que o presidente dos EUA quebre o acordo internacional sobre o programa nuclear do Irã e imponha sanções ao país, disseram analistas. Nesta terça-feira (8), o presidente dos EUA, Donald Trump, deve anunciar sua decisão em relação ao acordo firmado em 2015.

"A principal razão de ter atravessado esse valor é (US$ 70) vem do risco de novas sanções americanas ao Irã", disse em Nova York o analista Bob Yawger da firma Mizuho USA.



A Petrobras rem repessado às refinarias as altas na cotação do petróleo, que, por sua vez, chegam às bombas de combustíveis do país. Atualmente, o preço da gasolina A nas refinarias está em R$ 1,8095 por litro, maior valor desde que começou sua nova política de reajustes, em 3 de julho de 2017, por conta da escalada do preço do petróleo.



*Com France Press