Petróleo sobe com baixa perfuração nos EUA e receio sobre Irã

O petróleo sobe nesta segunda-feira (2), estimulado pela redução da atividade de perfuração por parte dos exploradores americanos e também pela especulação de que os EUA possam voltar a impor sanções ao Irã, um dos membros da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), de acordo com a agência Bloomberg.

O Brent do Mar do Norte, referência para Portugal, sobe 0,61% para US$ 69,76 por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova York, ganha 0,42% para US$ 65,20.

Os produtores dos EUA suspenderam o trabalho em sete plataformas na semana passada, o que acabou por reduzir as preocupações do aumento de produção da matéria-prima. O que contribui também para esta subida é um possível retorno das sanções ao Irã, membro da OPEP. Isto num momento em que Donald Trump nomeou vários novos membros do governo americano que têm defendido uma posição mais rígida relativa ao Irã, segundo a Bloomberg.