Petróleo pode subir a US$ 100 em 2019 e deixar gasolina mais cara

Os preços do petróleo podem subir para US$ 100 no ano que vem, nível não registrado desde 2014, em meio à queda da oferta da Venezuela e do Irã, segundo estimativas do Bank of America.

A cotação do barril do produto do tipo Brent, vendido na Bolsa de Londres, atingiu ontem os US$ 77, maior valor desde novembro de 21014. Para o banco, ela deve atingir a casa dos US$ 90 no segundo trimestre de 2019 devido ao encolhimento dos estoques internacionais, afirma o banco. Como essa visão depende da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) conseguir reanimar a produção e do impacto limitado das sanções dos EUA no Irã, os preços poderiam subir ainda mais, afirma o banco, o primeiro da Bolsa americana a sugerir um retorno ao patamar de US$ 100.

O petróleo subiu e atingiu o maior nível em três anos porque a decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de reaplicar sanções ao Irã ameaça restringir um mercado já consumido pela forte demanda, pelos cortes de produção da Opep e pela perda não planejada de oferta na Venezuela, país produtor que enfrenta problemas.





"Analisando os próximos 18 meses, esperamos pressão sobre o equilíbrio global entre oferta e demanda de petróleo", disse Francisco Blanch, chefe de pesquisa de commodities (matéria-primas) do Bank of America Merrill Lynch em Nova York, em relatório.

Outros bancos da Bolsa americana mantêm perspectivas otimistas para o petróleo, mas nem de perto tão elevadas quanto as do Bank of America.

O Goldman Sachs Group prevê que o barril de petróleo Brent subirá para US$ 82,50 nos próximos meses, e afirma que existe uma chance dos preços superarem esse nível, mas também projeta que o petróleo possa voltar a cair em 2019.



Essa escalada será repassada pela Petrobras para as refinarias brasileiras e chegarão à bomba e ao bolso do motorista brasileiro. A estatal mudou sua política de preços em 3 de julho de 2017 e passou a repassar quase que diariamente os reajustes no petróleo para a gasolina e o diesel brasileiros.