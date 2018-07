Petrobras vai reduzir preço da gasolina nesta sexta

Depois de 20 dias com aumentos de preços sucessivos, a Petrobras anunciou nesta quinta-feira (12) que reduzirá em 0,98% o preço da gasolina em suas refinarias, a partir de amanhã (13). O litro do combustível cairá R$ 0,02 e passará a custar R$ 2,0326.

A última vez que o preço da gasolina caiu foi em 22 de junho, quando passou de R$ 1,8841 para R$ 1,8634. Desde então, o combustível teve nove aumentos.

Desde 22 de junho, a gasolina acumula alta de 9,08%, ou seja, R$ 0,17 por litro nas refinarias da estatal. No mês, o preço da gasolina nas refinarias acumula alta de 1,03%.



A queda reflete a redução do preço da cotação do petróleo nesta semana. Com o acirramento da guerra comercial entre os EUA e a China, a cotação do barril de petróleo, na Bolsa de Londres, encerrou ontem com queda perto de 7%, a maior desde setembro de 2015.