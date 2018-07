Petrobras vai elevar preço da gasolina para maior nível desde greve dos caminhoneiros

Alta de 0,59% nas refinarias, que começa a valer nesta quarta-feira (11), sobe o custo do litro do combustível para R$ 2,0369

A Petrobras vai elevar os preços da gasolina nas refinarias em 0,59% a partir desta quarta-feira (11) para R$ 2,0369 por litro, o maior patamar desde 23 de maio, dois dias após início da greve dos caminhoneiros, informou a petroleira em seu site nesta terça-feira (10).





Os valores do combustível vêm avançando nas refinarias da estatal desde 22 de junho, coincidindo com a alta das referências internacionais do petróleo e a apreciação do dólar ante o real.



Desde 3 de julho do ano passado, a Petrobras passou a repassar para os preços no mercado brasileiro as variações nas cotações do petróleo e do dólar.

No caso do diesel, a cotação segue congelada em R$ 2,0316 por litro desde o início de junho, por conta de um subsídio federal e redução de impostos sobre o combustível.

A disparada do diesel, que chegou a atingir uma máxima de R$ 2,3716 por litro em maio, esteve no cerne uma greve histórica de caminhoneiros naquele mês, a qual afetou fortemente diversos setores da economia do país.

A própria subvenção ao preço do diesel foi criada pelo governo como acerto para os caminhoneiros pararem os protestos nas estradas. A greve começou em 21 de maio e terminou 11 dias depois.