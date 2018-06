Petrobras reduz preço da gasolina neste sábado

Corte nas refinarias será de 0,89%; diesel segue congelado desde dia 1º de junho

A Petrobras vai reduzir os preços da gasolina em suas refinarias em 0,89% a partir deste sábado (16), para R$ 1,9178 por litro, segundo informações do site da companhia.



O movimento segue a política de preços da petroleira estatal para o combustível, que prevê ajustes até diários nas cotações de acordo com a variação de preços no mercado internacional do barril do petróleo e do câmbio, entre outros parâmetros, em busca de rentabilidade.



Nesta semana, o dólar oscilou bastantes tendo passado de R$ 3,80, mas encerrou nesta sexta-feira (15) com queda de 2,15% a R$ 3,73. Na véspera, a moeda deu o maior salto em 13 meses. Já o preço do petróleo segue em baixa. Nesta sexta-feira, o preço do barril de petróleo tipo Brent, na Bolsa de Londres, recuou 3,29% pressionado pela aversão ao risco decorrente da confirmação de que os EUA aplicarão tarifas de 25% sobre cerca de US$ 50 bilhões em produtos importados da China.

No caso do diesel, a empresa interrompeu os reajustes e deixou o preço congelado em R$ 2,0316 nas refinarias desde dia 1º de junho, decisão que vai custar R$ 350 milhões à estatal e R$ 13,5 bilhões ao governo, que subsidia o corte de R$ 0,46 desde o dia 15 por meio de um programa de subvenção e redução de impostos sobre os combustíveis (Cide e PIS/Cofins).



O congelamento foi parte do acordo com os caminhoneiros para encerrar uma greve que durou 11 dias no fim do mês de maio. A categoria protestava contra os elevados preços do diesel no país e a política de reajustes da Petrobras, iniciada em 3 de julho, que havia deixado o diesel, em média, 20% mais no diesel, antes da paralisação de 21 de maio.