Petrobras reduz preço da gasolina nas refinarias

Relacionado Petrobras reduz preço da gasolina neste sábado

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (18) a redução no preço da gasolina em suas refinarias em 1,24%. Assim, o litro do combustível custará R$ 1,8941. O preço atual é de R$ 1,9178.Nos últimos 30 dias, o recuo chega a 5,51%, ou 11 centavos por litro. Somente neste mês, é a oitava queda anunciada. A última tinha sido na sexta-feira (15), quando o preço caiu 0,89%.Enquanto que o preço do diesel segue congelado em R$ 2,0316. A medida cumpre o programa de subvenção ao combustível anunciado pelo governo, que prevê redução de R$ 0,46 no preço do diesel por 60 dias.