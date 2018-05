Petrobras reduz preço da gasolina em 2,8%

Valor do combustível nas refinarias cai para R$ 1,9526 por litro, na quinta redução consecutiva do preço

A parir de terça-feira (29), o valor da gasolina nas refinarias será de R$ 1,9526 por litro, com uma redução de 2,8% no preço, após a Petrobras anunciar a redução.



Este é a quinta redução consecutiva do preço da gasolina nas refinarias. Desde 16 de maio, a gasolina não custava menos do que R$ 2.



O mês de maio, no entanto, acumula uma alta de 8,6% na gasolina, já que, em 28 de abril, o litro do combustível tinha o custo de R$ 1,7977.