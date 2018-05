Petrobras reduz novamente preço da gasolina e diesel nas refinarias

Na véspera, a estatal já tinha anunciado redução para esta quarta. Os cortes foram motivados pela queda do dólar, que havia recuado 1,35% segunda-feira (21), segundo o presidente da Petrobras, Pedro Parente.



Ele negou que as mexidas nos preços fossem resultado de pressão do governo para a estatal aliviar a nova política, que repassa quase que diariamente as variação na cotação do petróleo e do dólar. Nesta terça-feira (22), a moeda dos EUA deu um novo tombo, desta vez, de 1,20% e fechou cotada a R$ 3,645.



Após Parente ter rejeitado mudar sua política, alteração que daria prejuízo à companhia, o governo anunciou que vai zerar a Cide sobre o diesel, atendendo ao pleito dos caminhoneiros.



A categoria, porém, mantém nesta quarta sua mobilização nas rodovias e exige o fim de todos os impostos sobre o diesel. Além da Cide, incidem sobre os combustíveis o PIS/Cofins (imposto federal) e o ICMS (imposto estadual).



A Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam) ressaltou que os tributos são responsáveis por 27% do preço final do produto, sendo 1% Cide, 12% PIS/Cofins e 14% ICMS.



Desde iníncio da nova política de preços da Petrobras, em julho o ano passado, o preço da gasolina e do diesel já subiram cerca de 50% nas refinariais e perto de 20% nos postos.