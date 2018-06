Petrobras vai reduzir em 1,35% preço da gasolina na refinaria

Novo valor passa a valer nesta quarta-feira (6), informou nesta terça a estatal; na segunda, o dólar havia recuado 0,62%

A Petrobras vai reduzir em 1,35% o preço da gasolina comercializada nas refinarias a partir desta quarta-feira (6), informou a estatal nesta terça-feira (5). Com a queda, o preço da gasolina A nas refinarias passará de R$ 1,9976 para R$ 1,9706 por litro.



Será o segundo corte nesta semana. Na segunda-feira (4), a estatal anunciou uma redução de 0,68% para a gasolina cobrada na refinaria a partir desta terça (5).



A empresa muda os preços para repassar as variações nos preços do barril do petróleo no mercado internacional e do dólar. Nos últimos dias, o petróleo tem ficado mais barato no mercado internacional; já o valor da divisa dos EUA tem oscilado para cima e para baixo.



Na sexta-feira (1), a moeda americana fechou com alta de 0,80%, enquanto o petróleo tipo Brent, negociado na Bolsa de Londres, caiu 1,09%.



Já nesta segunda-feira (4), a divisa dos EUA recuou 0,62%. A cotação do petróleo terminou em US$ 75,28 o barril, um tombo de 1,9%. O brent manteve a tendência de baixa, perante as especulações sobre um possível aumento da produção por parte da Rússia e da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).



O preço do diesel continuará valendo R$ 2,0316 por litro nesta quarta, valor que deve ser mantido até esta quinta-feira (7).