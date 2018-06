Petrobras perde 'um Santander' com greve e saída de Parente

Valor de mercado da estatal em Bolsa caiu R$ 137 bilhões, quase o que vale o quinto maior banco do país

Desde que teve início a paralisação de caminhoneiros, em 21 de maio, até à sexta-feira passada (1), a Petrobras perdeu cerca de R$ 137 bilhões em valor de mercado na Bolsa brasileira. Agora, a estatal vale R$ 231 bilhões.

Para se ter uma ideia de grandeza, o valor de mercado do banco Santander no Brasil é de aproximadamente R$ 133 bilhões.



Na sexta-feira (1), após Pedro Parente ter anunciado sua saída da presidência da empresa, as ações tombaram mais 14,92%. Com isso, o valor em Bolsa da empresa despencou R$ 40 bilhões e deixou a quarta no quarto lugar entre as maiores do país–em 10 de maio, a empresa havia retomado a liderança em valor de mercado entre as companhias da América Latina.



Na quinta-feira, 24 de maio, os títulos da estatal haviam tombado outros 14%, após Parente ter anunciado, na véspera, o corte de 10% no preço do diesel e congelamento temporário do custo do combustível, deixando investidores desconfiados de uma possível interferência política no controle da estatal.



Parente alegou que a redução era "um gesto de boa vontade" para que o governo tivesse mais tempo para negociar com os caminhonheiros e que a decisão não mudava a política de preços da estatal.



No dia 28 de maio, após o governo Temer ter divulgado, na véspera, mais concessões aos caminhoneiros, que incluíam congelamento de preços do diesel por 60 dias e corte de R$ 0,46 no custo do combustível na refinaria, as ações da empresa também terminaram com tombo na mesma amplitude, de mais de 14%.



No dia seguinte, porém, após o governo negar interferência na estatal, as ações recuperaram as perdas do pregão anterior.



Nos nove pregões durante a greve, as ações da estatal só subiram no dia 29 de maio