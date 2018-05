Petrobras eleva preços do diesel e da gasolina

Altas previstas para esta quinta-feira (17) nas refinarias vão deixar os custos dos dois combustíveis no maior nível desde início da nova política de preços da estatal, em julho do ano passado

A Petrobras elevará os preços do diesel em 1,76% e os da gasolina em 1,83% nas refinarias a partir de quinta-feira (17), informou a empresa em comunicado em seu site.



Com os reajustes, o valor do diesel subirá para R$ 2,3082 por litro e o da gasolina passará para R$ 2,0046, para novas máximas dentro da era de reajustes diários, iniciada em julho do ano passado.



A alta na refinaria, que deve ser repassada aos postos, reflete a disparada da cotação do petróleo, em meio às tensões dos EUA com o Irã e Coreia do Norte. Nesta quarta-feira, o barril do petróleo, tipo Brent do Mar do Norte, negociado em Londres, subiu a US$ 79,28, um novo recorde desde 2014.



O aumento do dólar, que já acumula mais de 10% neste mês de maio, também é motivo para a Petrobras elevar os preços nas refinarias.