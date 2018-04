Petrobras eleva preço do diesel e reduz o da gasolina

Reajustes ocorrem nesta terça-feira (10) nas refinarias

A Petrobras vai elevar, a partir desta terça-feira (10), em 0,44% o preço do diesel nas refinarias e cortar em 0,04% o valor da gasolina.



Segundo a empresa, o preço do diesel passará de R$ 1,8646 por litro, para R$ 1,8729, o que conduzirá a um aumento de 0,44%. Já o preço da gasolina sairá de R$ 1,6452 para R$ 1,6444 por litro, no mesmo período, uma redução de 0,04%.



A Petrobras adota novo formato na política de ajuste de preços desde 3 de julho do ano passado. Pela nova metodologia anunciada, que prevê o repasse ao consumidor das variações das cotações do preço do petróleo de mudanças no câmbio, os reajustes acontecem com maior frequência, inclusive diariamente.



Desde o início da nova metodologia, em julho do ano passado, o preço da gasolina comercializada nas refinarias acumula alta de 25,23% e, o do diesel, valorização de 25,88%.