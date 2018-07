Petrobras eleva preço do botijão de gás em 4,4%

Estatal diz que alta poderia ter sido maior, mas foi represada devido a um mecanismo de compensação; GPL industrial também terá reajuste

O preço do gás liquefeito de petróleo (GLP) de cozinha comercializado pela Petrobras sofrerá um aumento de 4,4% em média a partir desta quinta-feira (5). Com isso, o custo do botijão de 13 quilos chegará a R$ 23,10 nas refinarias, informou a estatal em comunicado divulgando o reajuste trimestral nesta quarta-feira (4).



No acumulado do ano, o GLP residencial comercializado pela Petrobras acumula, no entanto, uma queda de 5,2%.



O GLP industrial (que representa cerca de 30% do mercado de botijão do país) também terá aumento de 4,4% a partir desta quinta-feira.

A petroleira destacou que a fraqueza do real ante o dólar, que entre junho e março chegou a uma desvalorização de 16%, somada ao avanço dos preços das cotações internacionais do GLP poderiam ter levado a um reajuste ainda maior.

"Esse impacto foi diluído pela combinação entre o período de nove meses usado como base para o cálculo do preço, além do mecanismo de compensação que permitirá que eventuais diferenças entre os preços praticados ao longo do ano e o preço internacional sejam ajustadas ao longo do ano seguinte", disse a Petrobras.



Em meio à greve dos caminhoneiros, os petroleiros fizeram greve pedindo uma nova política para evitar altas bruscas no gás de cozinha. A Agência Nacional de Petróleo (ANP) terminou nesta semana consulta pública para avaliar a possibilidade de mudar a periocidade dos reajustes dos combustíveis.