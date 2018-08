Petrobras eleva estimativa de perda com maior ação trabalhista da história

Estatal prevê agora um prejuízo de R$ 21,665 bilhões com a derrota no TST sobre complemento de salários de funcionários em áreas de risco

A Petrobras elevou em 45% as perdas possíveis, não provisionadas, com a maior ação trabalhista da história da empresa, para R$ 21,665 bilhões, informou a petroleira nos resultados do segundo trimestre.



Em julho, o presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, acatou pedido da empresa e suspendeu liminarmente a possibilidade de execução imediata da condenação que a estatal petrolífera sofreu no Tribunal Superior do Trabalho (TST) no mês anterior.



Os advogados da companhia alegavam que havia o "risco de dano irreparável", caso já começasse a cumprir a decisão do TST, mesmo ainda sendo cabível recurso ao Supremo.



Pela ocasião da condenação, a previsão era de que a derrota no TST custasse R$ 17 bilhões à empresa.



No julgamento, os funcionários exigiam um novo cálculo de complementos dos salários. Com a decisão do tribunal, a empresa terá de corrigir as remunerações de 51 mil empregados, entre ativos e aposentados.



As ações foram movidas por funcionários que trabalham em áreas de risco. Questionava-se a fórmula de cálculo do complemento da Remuneração Mínima de Nível e Regime (RMNR), estabelecida em acordo coletivo, 11 anos atrás.



Na ação, eles pediam que os pagamentos de adicionais como trabalho noturno e periculosidade fossem retirados do cálculo da base salarial. Sem esses adicionais compondo o piso salarial dos trabalhadores da empresa, a Petrobras será obrigada a complementar o salário dos funcionários. Segundo cálculos da Advocacia-Geral da União (AGU), os funcionários terão direito a um aumento salarial de até 50%.