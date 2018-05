Petrobras cede e baixará o preço do diesel em 10% por 15 dias

Pedro Parente anunciou medida na tentativa de colocar fim ao protestos de caminhoneiros pelo país

Apesar de ter negado mudar sua política de preços por conta do protesto dos caminhoneiros, que causam transtornos para empresas e famílias, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, anunciou nesta quarta-feira (23) que irá cortar o preço do diesel nas refinarias em 10% por 15 dias, o que representa uma média de R$ 0,23 o litro.



Para os consumidores, a redução para o diesel deve chegar a R$ 0,25.



Esta decisão, explica o executivo, não representa uma mudança na política de preços da Petrobras, que será retomada após este período. "É um gesto de boa vontade".



"A diretoria executiva entendeu que a empresa deveria dar uma contribuição para a construção de um ambiente de trégua e decidiu reduzir o preço do diesel nas refinarias em 10% por 15 dias", disse Parente.



"Queremos que os transtornos possam ser interrompidos", disse ele, que negou ingerência do governo na decisão. "Eu não vejo que a nossa independência tenha sido arranhada. Foi uma decisão unânime da diretoria da Petrobras. Não foi uma decisão fácil, simples. Mas vou dormir bem esta noite", explicou ele.

Segundo ele, as operações da empresa seriam afetadas pela paralisação. Com a redução do diesel, a estatal perderá R$ 350 milhões. Por outro lado, diz que a paralisaçãpo, no limite, poderia levar à parada das refinarias, o que levaria à perda diária de R$ 90 milhões.



"É uma medida de caráter excepcional, não signfica mudança na política de preços da Petrobras", afirmou Parente.



Parente destacou que o objetivo é contribuir para um clima mais favorável para as negociações entre os caminhoneiros e o governo.



Os caminnhoneiros ainda não se manifestaram sobre a decisão da Petrobras. À tarde, decidiram manter a paralisação para esta quinta-feira (24), após encontro com o governo, que, na véspera, tinha anunciado que a Cide sobre o diesel ia ser zerada. Para o setor, o impacto dessa isenção é pequeno, de apenas R$ 0,05.