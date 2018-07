Petrobras baixa valor da gasolina nas refinarias

Na última semana, o preço nas bombas subiu após 6 semanas consecutivas de queda

A Petrobras anunciou a redução de 0,94% no preço da gasolina comercializada em suas refinarias, a partir desta terça-feira (24). O combustível passará a custar R$ 1,9426 por litro.



O preço do litro da gasolina era mantido em R$ 1,9611 desde o dia 18 de julho. Porém, chegou a registrar R$ 2,0527 por litro no dia 12 de julho.



De acordo com a ANP (Agência Nacional do Petróleo, do Gás Natural e dos Biocombustíveis), na última semana, o preço da gasolina nas bombas subiu após seis semanas consecutivas de queda.



O combustível registrou alta de 0,13% e chegou a ser vendido a R$ 4,50 o litro, em média.



*Com informações da Agência Brasil