Petrobras anuncia redução de preço do gás de botijão

Valor do GLP de 13 quilos vai cair de de R$ 23,16 para R$ 22,13 a partir desta quinta-feira (5)

A Petrobras anunciou nesta quarta-feira (4) que o preço do botijão de 13 quilos de GLP (gás de cozinha) vai ter uma queda de R$ 1,03 a partir desta quinta (5).



Segundo a estatal, o valor vai cair 4,45%, de R$ 23,16 para R$ 22,13. Esse é o preço médio que as refinarias da Petrobras vendem o botijão de 13 kg para as distribuidoras sem tributos.



Em janeiro, a companhia anunciou que a nova política de preços para o GLP residencial incluiria uma revisão a cada três meses, após uma disparada do preço em quase 70% desde junho passado. Antes, as variações eram mensais.



Na ocasião, a Petrobras disse que a decisão de alterar os reajustes foi tomada em função da alta volatilidade nos preços no mercado internacional no segundo semestre de 2017, associada ao seu comportamento sazonal de elevação de preços no período de inverno no hemisfério norte.



O presidente da estatal, Pedro Parente, disse na época que a decisão era "estritamente empresarial", embora tenha explicado que a principal motivação foi suavisar repasses de reajustes no mercado internacional aos consumidores finais.