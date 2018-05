Petrobras anuncia alta de diesel e gasolina em dia de protestos de caminhoneiros

A Petrobras elevará os preços do diesel e da gasolina nas refinarias a novas máximas dentro da era de reajustes diários, iniciada em julho do ano passado, disse a petroleira nesta segunda-feira (21), dia marcado por protestos de caminhoneiros contra a alta nos valores dos combustíveis.

A cotação do diesel subirá 0,97% a partir de terça-feira (22), para R$ 2,3716 por litro, ao passo que a da gasolina avançará 0,90%, para R$ 2,0867 por litro.

Desde julho do ano passado, ambos os produtos acumulam alta de cerca de 50% nas refinarias da estatal. Nos postos, as altas rondam os 20%

A política de formação de preços da Petrobras prevê seguir as oscilações da cotação do barril do petróleo no mercado internacional e o câmbio. Nas últimas semanas, o preço do do petróleo no exterior atingiu o maior nível desde 2014 em razão de demanda robusta, oferta apertada e tensões no Oriente Médio.



Já o dólar acumula alta de cerca de 12,7% desde início do ano, em meio às expectativas de novos aumentos dos juros nos EUA, que tendem a atrair capital investido no Brasil.