Pesquisa do Datafolha deve acalmar mercado financeiro

Receio de que Bolsonaro e Ciro saltassem nas pesquisas de intenção de voto, após greve dos caminhoneiros, vinha pressionando o dólar e Bolsa nos últimos dias

Os resultados da pesquisa Datafolha, divulgada neste domingo (10), devem acalmar o mercado, que vinha pressionado o dólar e a Bolsa, com receios de que os candidatos considerados menos alinhados com as contas públicas saltassem nas pesquisas de intenção de votos após a greve dos caminhoneiros, que afetou a produção e causou desabastecimento no país.



"Imaginava-se no mercado financeiro que a greve dos caminhoneiros poderia favorecer o Bolsonaro ou o Ciro Gomes", disse Solange Srour, economista-chefe da ARX Investimentos.



"Mas isso não aconteceu, nenhum dos dois conseguiu capitalizar esse momento político do país", acrescentou.



Para Solange, os mercados poderão ter uma reação levemente positiva à pesquisa.



Segundo o Datafolha, o deputado Jair Bolsonaro (PSL-RJ), que apoiou os caminhoneiros, teve 17% das intenções de voto no cenário em que o ex-presidente Lula, agora preso, está fora na corrida presidencial de outubro; na pesquisa anterior, de 15 de abril, ele tinha 15%; já Ciro Gomes (PDT), que teve 5% das preferências, subiu para 6% na pesquisa divulgada neste domingo, a primeira após a paralisação.



A pesquisa, porém, mostra a continuidade da indecisão em relação ao cenário eleitoral. Com isso, as incertezas no mercado financeiro podem continuam. Um terço dos entrevistados disse que fica sem opção quando Lula não está no páreo. Quando ele está, o percentual de brancos e nulos é de 21%; na pesquisa anterior, eram 13% os "sem candidato".



O dólar vinha caminhando para R$ 4 nas últimas sessões levando o Banco Central (BC) a atuar mais forte para conter a alta. Com isso, na sexta-feira (8), a divisa caiu 5,59%, na maior baixa em quase dez anos, para R$ 3,70. Na véspera, ela fechou a R$ 3,926. No ano, porém, a divisa ainda salta 11,83%. Já o Ibovespa, referência da Bolsa brasileira, segue pressionado e acumulou queda de 5,8% na semana passada.



*Com Valor.com