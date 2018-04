Perspectiva de guerra comercial traz 'risco de queda' da economia, diz Fed

O Federal Reserve (banco central dos EUA) expressou preocupação na última reunião de seu comitê monetário sobre os riscos que representaria uma guerra comercial para a economia americana, segundo relatório publicado nesta quarta-feira (11).

"Uma ampla maioria de participantes (...) considera a perspectiva de represálias comerciais por parte de outro país como um risco de baixa para a economia dos Estados Unidos", destacam as atas da reunião de política monetária do banco central, celebrada em 21 de março.



No último dia 6, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que o banco não deve elevar as taxas de juros rápido demais, o que impediria a inflação de aumentar, nem muito lentamente, o que a aceleraria muito.



"Nossa política gradual de elevar taxas é projetada para manter o equilíbrio entre esses dois riscos", explicou.