Perdeu o prazo do IR 2018? Veja o que fazer

O contribuinte que perdeu o prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda (IR), que terminou na noite desta segunda-feira (30), já pode preparar o bolso para pagar multa pelo atraso.

Para quem não entregou, a Receita Federal estabelece multa mínima de R$ 165,74 mais 1% sobre o imposto devido, limitado ao máximo de 20%. A expectativa da Receita era receber 28,8 milhões de declarações neste ano.

Aqueles que se enquadram nas regras de obrigatoriedade da Receita precisam declarar. O sistema da Receita volta a aceitar declarações a partir desta quarta-feira (2).

Quem já havia baixado o IRPF2018 só precisa atualizar a versão —ao abrir o programa, vai aparecer uma janela exigindo a atualização. É só clicar na opção e começar a preencher.

O contribuinte que não fez o download do programa já vai encontrar a versão atualizada no site da Receita.

Ao enviar a declaração, surgirá um recibo com a notificação de multa. O prazo para pagamento gira em torno de 40 dias após o envio das informações à Receita.

Quem não tem imposto devido precisa apenas emitir um Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) para pagar a multa, que não pode ser parcelada.

O imposto a pagar pode ser parcelado em até oito vezes. É preciso imprimir o Darf para pagar a primeira cota (ou única). Há incidência de juro medido pela taxa básica Selic e multa de 0,33% por dia de atraso (limitada a 20% do imposto devido).

As demais parcelas podem ser pagas via débito em conta ou com a emissão de Darf todo mês.

Quem já declarou e precisa alterar algum dado pode retificar a declaração. É importante lembrar que não é possível alterar o modelo da declaração. Ou seja, caso o contribuinte tenha optado pelo completo, e depois visto que o simplificado era mais vantajoso, terá que permanecer com a alternativa inicial.

O contribuinte que não entregou o IR ainda pode escolher o modelo de declaração.

No e-Cac é possível acompanhar o processamento da declaração. Assim, é possível saber se o contribuinte caiu na malha fina sem ter que esperar a liberação do último lote de restituição.

As restituições relativas a este ano começam a ser depositadas em 15 de junho.

O primeiro lote prioriza idosos e pessoas com deficiência, mas os contribuintes que entregarem a declaração logo nos primeiros dias têm mais chances de serem contemplados na primeira leva.

Não há necessidade de baixar nova versão para fazer e entregar a declaração atrasada. O programa gera a notificação da multa e o Darf para seu pagamento.