Pente-fino acha grávida há dez anos, diz ministro

Governo divulgou nesta segunda resultado da fiscalização de pagamento de benefícios sociais

O pente-fino no INSS, iniciado em março de 2016, resultou na suspensão de 228 mil auxílios-doença, de 151 mil Benefícios de Prestação Continuada (BPC), de 43 mil aposentadorias por invalidez, além de cancelar 5,2 milhões de Bolsa Família, informou nesta segunda-feira (16) o ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame.



Vários casos bizarros foram achados pela perícia, disse ele. Segundo Beltrame, havia gestantes que receberam auxílio-doença por estarem hipertensas durante a gravidez, mas que continuaram com o benefício por dez anos, além de "cegos que dirigem".



"Encontramos cegos que dirigem e possuem carteira de motorista, pessoas que foram cadeirantes em algum momento, devido a acidentes, e hoje caminham, alguns até são maratonistas", afirmou Beltrame.



Também foram encontrados 17 mil mortos que continuavam recebendo o Benefício de Prestação Continuada (BPC), correspondente a um salário mínimo.



"Encontramos pessoas absolutamente saudáveis no momento da perícia, que tinham direito ao benefício no momento em que foi concedido, mas que se acostumaram e se acomodaram nessa situação", disse ele, para quem houve "desleixo" na gestão dos recursos públicos.



Com o cruzamento de dados, que resultou no corte dos benefícios irregulares, será possível economizar R$ 20 bilhões até 2019, acrescentou ele.