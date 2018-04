Pentágono pode fechar acordo de US$ 10 bi com a Amazon

O Pentágono pode fechar um acordo com a Amazon relativo a serviços na nuvem, segundo uma fonte próxima do negócio, citada no "Business Insider".





No entanto, uma fonte próxima do negócio, citada no "Business Insider", afirma que a Amazon irá ficar com o contrato, já prepararando uma transição para o GovCloud, a infra-estrutura da empresa de comércio electrónico criada especialmente para uso governamental. "Não consigo imaginar alguma forma de este acordo ser travado", afirmou a mesma fonte.Apesar de tudo indicar que a Amazon irá assinar o contrato com o Pentágono, outra fonte contou ao Business Insider que nada está garantido e que caso a empresa de comércio electrónico seja a vencedora, não existirá acordo até ao final de setembro.A Amazon Web Services é o maior fornecedor de serviços na nuvem nos EUA. Em 2013, a empresa já tinha ganho um contrato desse tipo de serviços com a CIA (Agência Central de Inteligência, na sigla em inglês) no valor de US$ 600 milhões. A Amazon Web Services é detentora de 44% do mercado da nuvem, seguida pela Azure (Microsoft), a quem cabe 7%, e do chinês Alibaba Group, com 3%, de acordo com os dados da empresa de estudos de mercado Gartner.

Ataques

Esta possibilidade de negócio entre a Amazon e o Pentágono surge numa altura em que Donald Trump tem desencadeado vários ataques contra a empresa de comércio digital. "Ao contrário de outros, [a Amazon] paga pouco ou nenhum imposto aos governos estaduais e locais, usa o nosso sistema postal como moço de entregas (o que causa uma perda tremenda para os Estados Unidos) e está a acabar com muitos milhares de varejistas", disse Trump na sua conta oficial do Twitter.



Apesar destes ataques por parte do presidente dos EUA, a decisão parece estar do lado do Pentágono, que pode optar por vários fornecedores de serviços na cloud ou apenas só uma empresa, como o que tem vindo a ser garantido. Isto porque não existem indicações de que Donald Trump esteja ou vá interferir com o processo, depois de a secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, assegurar que Trump não está envolvido no negócio.