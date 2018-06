Pedro Parente é aprovado na presidência da BRF

Pedro Parente foi aprovado por unanimidade pelo conselho de administração da BRF para ocupar o cargo de presidente global da companhia. Até duas semanas atrás, ele comandava a Petrobras.

O executivo não precisará cumprir uma "quarentena" de seis meses para assumir o cargo. Parente foi liberado pela Comissão de Ética

da Presidência da República

para tomar posse imediatamente, após te enviado carta de renúncia da Petrobras a Michel Temer,

em 1º de junho, por desgastes decorrentes da greve dos caminhoneiros.



Parente acumulará as posições de presidente e líder global por um período inicial de 180 dias, informou a BRF. Nesse intervalo, o conselho vai propor a extensão do mandato por até um ano, dentre outras mudanças no regimento da companhia.