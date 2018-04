Pedro Parente aceita presidir conselho da BRF

Ele se manterá como líder executivo da Petrobras, mas sairá de seu cargo na administração da Bovespa

Pedro Parente, presidente executivo da Petrobras, enviou carta à imprensa nesta quarta-feira (18) informando que aceitou o convite para ser presidente do conselho de administração da empresa de alimentos BRF.



"O Sr. Pedro Parente comunica que aceitou hoje o convite formulado por acionistas detentores de posições acionárias relevantes da empresa BRF S.A. para que seu nome seja submetido à Assembleia Geral de Acionistas que será realizada no próximo dia 26, integrando o Conselho de Administração na qualidade de Presidente", informa a nota, divulgado pela assessoria de imprensa do executivo.

Segundo o documento, se for eleito para o colegiado da BRF, Parente vai renunciar à presidência do conselho da operadora da Bolsa de Valores de São Paulo.



A escolha tem por objetivo por fim ao conflito societário na BRF envolvendo Abilio Diniz, hoje o presidente do conselho da empresa, e os fundos de pensão Petros e Previ.



A avaliação é que o nome de Parente, que está fazendo um trabalho de recuperação da Petrobras, traria credibilidade para a BRF, que já perdeu 42,5% de seu valor de mercado. A empresa teve dois prejuízos consecutivos, em 2016 e 2017, que somados chegam a R$ 1,5 bilhão.



O desgaste trazido pela disputa dos acionistas também ajudou a derrubar as ações da companhia. A empresa sofre ainda um revés com o possível embargo às exportações de carne de frango pela União Europeia.



Os problemas entre Abilio e os acionistas estatais começaram pelo pedido por estes do afastamento do ex-dono do Pão de Açúcar. Eles o culpavam de ser responspável pelos prejuízos contínuos do grupo frigorífico, o maior do mundo.



Perfil

Antes da estatal, Parente, 65 anos, presidiu a Bunge Brasil de janeiro de 2010 a abril de 2014. De 2003 a 2009, foi vice-presidente do Grupo RBS.



O executivo iniciou a carreira no serviço público no Banco do Brasil em 1971. Dois anos depois, foi transferido para o Banco Central. Também foi consultor do Fundo Monetário Internacional (FMI).



Foi Ministro de Estado (1999-2002), tendo sido o coordenador da equipe de transição do Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso para o presidente Lula.



*Com agências