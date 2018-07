'Pautas-bomba' vão custar R$ 100 bi aos cofres públicos

Liberação do reajuste dos servidores em 2019, manutenção de incentivos fiscais a fabricantes de refrigerantes, perdão das dívidas tributárias de produtores rurais, permissão de retorno ao Simples e compensação pela não incidência do ICMS são alguns projetos que os parlamentares aprovaram no Congresso, às vésperas das eleições de outubro, e que podem agravar ainda mais a situação das contas públicas.



O Congresso, que já tem dificultado a aprovação de medidas do ajuste fiscal, como a reforma da Previdência, ameaça com esses projetos criar gastos que podem chegar a R$ 100 bilhões nos próximos anos.



Com a aproximação do fim de um governo altamente impopular, essas pautas-bomba, como são chamados os projetos com elevado impacto sobre as contas públicas, vêm passando com facilidade pelo Congresso.



Um exemplo de criação de gastos é a aprovação na madrugada desta quinta-feira (12) do reajuste dos servidores em 2019. O reajuste, se beneficiar somente os servidores civis, terá impacto de R$ 6 bilhões, e chegará a R$ 11 bilhões se for estendido também aos militares.



O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2019 adiava o reajuste dos servidores para 2020.





Se confirmado, o maior golpe virá de um projeto de lei que obriga a União a transferir, todos os anos, R$ 39 bilhões a estados e DF como uma compensação pela não incidência de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre as exportações de bens primários semielaborados.

O projeto foi aprovado em comissão mista e segue para votação em plenário.



No Senado, foram aprovados os benefícios fiscais à indústria de refregirantes da Zona Franca de Manaus, revogando um decreto presidencial. A medida, que provoca um impacto de R$ 1,78 bilhões por ano no Orçamento, ainda precisa passar pela Câmara.



Outros projetos já foram aprovados pelas duas Casas, como o perdão de dívidas tributárias de produtores rurais, que custará R$ 13 bilhões só neste ano, e a autorização de devedores do Simples voltarem ao programa, que eleva os gastos em mais de R$ 7 bilhões.



Há ainda o novo marco regulatório para o setor de transporte de cargas, aprovado pela Câmara no mês passado em meio à pressão da greve dos caminhoneiros, que levará a Receita a deixar de arrecadar cerca de R$ 9 bilhões por ano.