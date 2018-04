Parcelamento de dívidas de micro e pequenas empresas é regulamentado

Caso o contribuinte não pague integralmente os valores correspondentes a 5% da dívida consolidada (com as devidas atualizações), o parcelamento será cancelado.



O saldo restante (95%) poderá ser pago em parcela única, com redução de 90% dos juros, 70% das multas, e 100% dos encargos legais; parcelado em até 145 mensais, com redução de 80% dos juros, 50% das multas; ou parcelado em até 175 vezes, com redução de 50% dos juros e 25% das multas.



O valor da parcela mínima será de R$ 50,00 para o microempreendedor individual e de R$ 300,00 para as demais microempresas e empresas de pequeno porte.



A Receita informou que o pedido de parcelamento implicará na desistência compulsória e definitiva de parcelamento anterior.



*Com informações da Agência Brasil

O Comitê Gestor do Simples Nacional publicou nesta segunda-feira (23), no Diário Oficial da União, a regulamentação do Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.A adesão ao programa poderá ser feita até o dia 9 de julho de 2018, porém, os procedimentos ainda serão estabelecidos pela Receita Federal, PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional), Estados e Municípios.Os débitos obtidos até novembro de 2017 poderão ser parcelados em até 180 parcelas mensais. As cinco primeiras parcelas vencerão a partir do mês de adesão, correspondendo a 1% da dívida consolidada, corrigidas pela taxa Selic.