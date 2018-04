Parcelado sem juros no cartão não vai acabar, diz Ilan

O presidente repetiu que para reduzir os juros bancários o BC está atacando todas as causas do custo elevado do crédito, como garantias, duplicata eletrônica, cadastro positivo, entre outras iniciativas. "Temos atacado os grandes itens, cartão de crédito e cheque especial. No cartão de crédito, impedimos a ‘bola de neve’. A mesma coisa foi anunciada agora, pela Febraban no cheque especial ", contou.



Ele admitiu que a taxa de juros está com viés de queda, mas o ritmo de queda não é o adequado. "Isso não significa que estamos satisfeitos com a velocidade de queda. Queremos redução mais rápida para que tenhamos logo crédito mais barato para famílias e empresas. Esse é um assunto da maior importância e é uma preocupação do Banco Central", disse.