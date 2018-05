Paralisação vai gerar perdas de R$ 5,4 bilhões ao dia para o varejo no país

Segundo a FecomercioSP, prejuízos ocorrerão se a crise chegar 'ao limite'

A greve dos caminhoneiros, que entrou em seu quarto dia, pode causar perdas de R$ 5,4 bilhões para o varejo no país, caso a crise chegue "ao limite", segundo nota divulgada pela FecomercioSP nesta quinta-feira (24). Na cidade de São Paulo, o prejuízo diário pode chegar a R$ 570 milhões e, no Estado, R$ 1,8 bilhão.



Segundo a FecomercioSP, "a população, assustada com as notícias, corre para os principais pontos de venda a fim de garantir o seu estoque". O setor enfrenta dificuldades para abastecer a demanda, diz a entidade.



"O prejuízo nas vendas dos bens não duráveis como alimentos, remédios e gasolina pode ser visto como um primeiro alarme. No entanto, se essa crise persistir, o problema pode se estender para as vendas de bens duráveis como veículos, eletrodomésticos e materiais de construção, gerando uma crise geral", diz a nota.