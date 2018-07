Para final da Copa, McDonald's lança inédito McCroácia

Sanduíche estará disponível apenas no domingo (15), dia da decisão do Mundial, e somente na loja conceito da marca, em São Paulo

O McDonald’s anunciou nesta sexta-feira (13), que vai lançar o McCroácia por conta da classificação do país à final da Copa do Mundo da Rússia. O sanduíche, porém, será vendido apenas na unidade da avenida Henrique Schaumann, na capital paulista e somente no próximo domingo (15), dia da final.

O sanduíche será composto por frango crispy, cogumelos caramelizados, tomate, bacon, parmesão, cebola crispy e mostarda rústica, em pão com gergelim preto e branco.



"Tivemos a consultoria de um chef croata para montar o sanduíche que representará o país."afirma João Branco, diretor de marketing do McDonald’s Brasil.

Além disso, o McFrança, que havia saído do cardápio junto com os outros sanduíches "campeões", poderá novamente ser pedido.

A venda dos sanduíches terminou no último dia 3, após quase dois meses no ar com McBrasil, McEspanha, McUruguai, McArgentina, McInglaterra, McAlemanha, McFrança e McItália–uma homenagem a todos os países que já ganharam a taça pelo menos uma vez.